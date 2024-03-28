Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Aydın’da uyuşturucu operasyonu
Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Narkotik Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine ilişkin çalışmalar sonucunda, bir süredir takip altında olan Y.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı belirlendi.

Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Y.Y.’yi kullandığı motosikleti ile yakaladı. Şahsın üzerinde, kullandığı motosiklette ve ikametinde yapılan aramalar sırasında; 563,3 gram esrar, 0,66 gram kokain, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 3 adet rulo halinde alüminyum folyo, 1 adet esrar öğütme aparatı, 32 adet 7,65 tabanca fişeği, 1 adet komando tabir edilen bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 460 Türk lirası ele geçirildi.

aw172286-01.jpg

Diğer taraftan narkotik şube ekipleri tarafından yapılan başka bir çalışmada ise, 7,21 gram esrar elde geçirildi ve şahısların hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında, adliyeye sevk edilen Y.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw172286-02.jpg

Son Haberler
İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş Gündem
İsveçli mafyanın Sarıyer'deki çatışma görüntüleri ortaya çıktı. Batının sermayesi değil mafyası ülkeye çekilmiş
Türkiye Kupası maç programı duyuruldu Spor
Türkiye Kupası maç programı duyuruldu
Tarlasını sürdüğü traktör bir anda alev aldı Yerel Haberler
Tarlasını sürdüğü traktör bir anda alev aldı
Samsun'da operasyon. 1 tutuklama Yerel Haberler
Samsun'da operasyon. 1 tutuklama
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı Spor
A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı
Süper Lig 33. hafta programı belli oldu Spor
Süper Lig 33. hafta programı belli oldu
Trende 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Yerel Haberler
Trende 18 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi