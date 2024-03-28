Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim Narkotik Büro Amirliği tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine ilişkin çalışmalar sonucunda, bir süredir takip altında olan Y.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı belirlendi.

Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, Y.Y.’yi kullandığı motosikleti ile yakaladı. Şahsın üzerinde, kullandığı motosiklette ve ikametinde yapılan aramalar sırasında; 563,3 gram esrar, 0,66 gram kokain, 2 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 3 adet rulo halinde alüminyum folyo, 1 adet esrar öğütme aparatı, 32 adet 7,65 tabanca fişeği, 1 adet komando tabir edilen bıçak ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 460 Türk lirası ele geçirildi.

Diğer taraftan narkotik şube ekipleri tarafından yapılan başka bir çalışmada ise, 7,21 gram esrar elde geçirildi ve şahısların hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında, adliyeye sevk edilen Y.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.