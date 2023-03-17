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Şüpheli şahıslar uyuşturucuyla yakalandı

Aydın'da düzenlenen operasyonda şüpheli 5 kişi uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. 

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:48
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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Şüpheli şahıslar uyuşturucuyla yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın dört ilçesinde devriye esnasında şüpheli hareketlerde bulunan 5 kişiyi yakalayan jandarma ekipleri, yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler, Söke ve Nazilli ilçesi gerçekleştirilen devriyeler esnasında F.İ., E.Y., M.A.A., R.Ö. ve M.K. isimli şahıslar durduruldu. Yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca Germencik ve Nazilli ilçesinde de devriye esnasında hareketlerinden şüphe edilen O.G. ve A.D. isimli 2 şahıs yakalandı. 7 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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