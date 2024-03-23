Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: İHA
Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Aydın'ın Kuşadası ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Alınan bilgiye göre Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda Kuşadası ilçesinde A.Y., S.T., E.T. ve M.E. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca çalışmalar neticesinde yakalanan A.Y., S.T., E.T., M.E., İ.A., A.C., Ö.D. ve K.U. isimli toplam 8 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli süreç sürüyor.

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