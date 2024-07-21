Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Aydın İl Jandarma koordinesinde uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre İncirliova, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada E.Y., E.A., İ.A., Ç.B., E.E., R.E., H.E.O., K.T.Y. ve U.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

Öte yandan, İncirliova ilçesinde Ç.B. isimli şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanarak gözaltına alınan 9 şüphelinin hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.