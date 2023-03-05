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Sismik izolatör zorunlu olacak. Bir belediye karar aldı

Deprem felaketlerine karşı Aydın'ın Kuşadası Belediyesi yeni yapılacak binalarda 'sismik izolatör' kullanımını zorunlu hale getirdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 14:52
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Aydın'da yeni yapılacak binalara sismik izolatör zorunluluğu kararı

Sismik izolatör zorunlu olacak. Bir belediye karar aldı
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Ülkemizi derinden etkileyen ve herkesin kanayan yarası olan depremlerin ardından Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, yeni binalara "sismik izolatör" zorunluluğu getirdiğini açıkladı.

Aydın'ın Kuşadası Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bir yandan afet bölgesine ve kente gelen depremzedelere yönelik yardımlarını sürdürürken bir yandan da kenti muhtemel bir deprem riskine karşı hazırlıklı hale getirmek için çalışmalar yürütüyor.

30 Ekim 2021'de Ege Denizi'nde yaşanan ve Kuşadası'nda şiddetli bir biçimde hissedilen 6.9'luk depremin ardından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü kurarak çalışmalarını sistematik hale getiren Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarını hızlandırdığını belirtti.

Kentteki riskli yapıların tespiti için başlatılan denetim çalışmaları sürdüren Kuşadası Belediyesi, sismik izolatör zorunluluğu için de düğmeye bastı.

Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından depremden sonra hemen kullanılması gereken binalarda, turizm tesislerinde, insanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binaların tamamında, zemin kat dahil dört kat ve üzerindeki yeni yapılacak tüm konut ve iş yerlerinde sismik izolatör kullanımının zorunlu hale getirilmesi talep edildi.

"İNSAN CANI İÇİN BUNA DEĞER"

Konu İmar Komisyonu'na sevk edilirken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, komisyondan çalışmalarını hızlandırmalarını istedi. Başkan Ömer Günel, Kahramanmaraş merkezli depremlerle sismik izolatörün öneminin anlaşıldığını belirterek, "Deprem sırasında yapıyı etkileyen deprem yüklerini ve ivmeleri büyük ölçüde azaltan bu izolatörler depremde insan yaşamı için bir gereklilik haline geldi. Kentimiz Kuşadası birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Deprem tüm ülkemizin olduğu gibi kentimiz Kuşadası’nın da bir gerçeği ve bu gerçeği göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu nedenle yeni yapılacak dört kat ve üzerindeki binalarda sismik izolatör kullanımını zorunlu hale getireceğiz. Bu zorunluluk yapı maliyetlerini yüzde 10-12 oranında artıracaktır. Ancak insan canı için buna fazlasıyla değer. İmar komisyonumuz konuyu uzmanlarla değerlendirerek en kısa süre içerisinde raporunu hazırlayacak. Uzman isimlerin görüşleri doğrultusunda Kuşadası için en iyisini yapacağız" dedi.

(Kaynak: İHA)

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