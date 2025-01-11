Aydın'da yılın en yakışıklı devesi seçildi

Aydın Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, bu yıl bir ilki gerçekleştirdi. Başkan Zencirci, deve güreşini bir günden ibaret tutmayıp bunu 4 güne yayıp ilçeye hareketlilik getirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda stantlar açıldı. Yörük dernekleri kıl çadırı kurup yöresel ürünlerin tanıtımına Perşembe gününden itibaren başladı. Bugün ise "En Yakışıklı Deve" yarışması yapıldı. Develer podyuma çıktı.

Deve sahipleri, havutlayıp en güzel şekilde süsledikleri develerini komitenin karşısına çıkardı. Komite çeşitli kategoride develeri değerlendirip en yakışıklı deveyi seçti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran takımı marşlar söylerken ve halk oyunu ekibi de gösteri yaptı. Başkan Çerçioğlu ve Başkan Zencirci, üzerinde 10 bin TL hediye çeki bulunan balonları gökyüzüne bıraktı. Bu çeki bulan kişi, çek ile birlikte belediyeye gidip 10 bin lirasını alabileceği bildirildi.

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En Yakışıklı Deve Yarışında birinci gelen devenin sahibine ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takdim etti. Diğer dereceye giren deve sahiplerine ise Başkan Zencirci plaketlerini verdi. Türkiye'de en uzun soluklu deve güreşinin Germencik'te yaşandığını kaydeden Başkan Zencirci, bu yıl Geleneksel Deve Güreşinin 76'ncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Zencirci,"Allah 176'ncısını nasip etsin inşallah" diyen Başkan Zencirci, "Biz dokuz ay önce bu yola çıkarken deve camiasındaki arkadaşlara bir söz vermiştik. Deve güreşini Pazar günü yapıp çekip gitmeyelim dedik. Bunu bir festival haline dönüştürelim. Nitekim Perşembe gününden itibaren panayır alanımızı kurduk. Orada vatandaşlarımız alışveriş yapıyor. İlçeye bir hareketlilik kazandırdık" dedi.

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En yakışıklı deve yarışması yaptıklarını belirten Başkan Zencirci, "Develerimiz sahneye çıktı. Komitemiz puanlama yapıyor. En yakışıklı seçilen birinci deveye ödülünü vereceğiz. Deve güreşinin yapılacağı Alangüllü sahasının tepeden tırnağa bütün hazırlıklarını yapmamızda yardımcı olan Özlem Çerçioğlu başkanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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Bütün vatandaşları güreşlere davet eden Zencirci, "Havalar müsaade ederse Pazar günü 10 bin kişilik bir deve güreşi izleyeceğiz inşallah. Çanakkale'den Antalya'ya kadar arkadaşlarımız bu arenada kendisini göstermek istiyor. 100'ün üzerinde çatım var" dedi.

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Daha sonra develer, kortej eşliğinde şehir turu yaptı.

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