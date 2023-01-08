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Evin önünden 4 çuval zeytin çalan şüpheliler yakalandı

Aydın’da bir şahsın evinin önünden 4 çuval zeytin çalan kimliği belirsiz kişiler, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:16
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Aydın’da zeytin hırsızları yakalandı

Evin önünden 4 çuval zeytin çalan şüpheliler yakalandı
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Aydın’ın Köşk ilçesinde bir vatandaşın evinin önünden 4 çuval zeytini çalan şüpheliler, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Akçaköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre M.S. isimli şahsın evinin önünde bulunan 4 çuval zeytin kimliği belirsizi kişilerce çalındı. Zeytinlerinin çalındığı fark eden M.S. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde bulunan kameraları inceleyerek teknik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hırsızlık olayını C.S. ve M.Y. isimli 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen 4 çuval zeytin sahibine teslim edildi.

 

(Kaynak: İHA)

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