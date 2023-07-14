Aydın’da zincirleme kaza

Aydın’da 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın’da zincirleme kaza

İHA’nın haberine göre, olay Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ABG 325 plakalı otomobile, parktan çıkmaya hazırlandığı esnada, aynı yönde seyir halinde olan 09 KT 146 plakalı bir başka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 araç da park halindeki 2 araca çarptı. Kazada 2 araç şoförü ve yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastanelere kaldırdı.

aw934992-02.jpg

Öne Çıkanlar
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
DP altılı masayı ağardan sattı: Eski DP’li isimden bomba Mehmet Ağar iddiası
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Vatandaşa ensar-muhacir edebiyatı yapan işverenler
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Maaş zamları belli oldu mu? Emekli ve memur maaşları ne kadar oldu?
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kanser hastası çocukların ilaç talepleri reddedildi
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Kerberos ne demek? Kerberos sıcakları ne anlama geliyor?
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Erdoğan’la Bahçeli arasındaki seyyanen zam görüşmelerini içeriği sızdı
Son Haberler
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Dönence 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dönence yeni bölüm ne zaman?
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi Güncel
TIR'da 15 milyon liralık kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti Sağlık
Ölüm davasında karar çıktı. Güzellik merkezinde botoks yaptıran Kübra yaşamını yitirmişti
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Ya Çok Seversen 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya Çok Seversen yeni bölüm ne zaman?
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı Spor
Arda Güler'in maaşı 23 kat arttı. Real Madrid'den alacağı para ortaya çıktı
Ege'de vatandaş aşırı sıcaklardan adeta kavruldu Güncel
Ege'de vatandaş aşırı sıcaklardan adeta kavruldu
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 11 kişiye operasyon Güncel
Kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 11 kişiye operasyon