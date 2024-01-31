Aydın’daki 'kesik baş' cinayetinin faili diş hekimi çıktı

Kaynak: DHA
Aydın’daki 'kesik baş' cinayetinin faili diş hekimi çıktı
Aydın’ın Söke ilçesinde kaybolduktan bir ay sonra çuval içerisinde başı kesik cesedi bulunan Şerefettin Akalan'ın katil zanlısı gözaltına alınan Alper Ö., ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Yenicami Mahallesi’nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın, 14 Aralık’ta çarşıya gitmek üzere akşam saatlerinde evinden çıktı.

Yakınları, Akalın'dan bir daha haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmalarda Akalın'ın izine rastlayamadı.

14 Ocak günü ise Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarındaki boş bir arazide çuval fark etti.

Vatandaşlar, çuvalı kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gördü.

BİR AY SONRA ÇUVAL İÇERİSİNDE BAŞSIZ CESET

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri çuval içerisinde bir başının kesilmiş bir erkeğe ait cesedin olduğunu tespit etti.

Kimlik tespitinde ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi.

BALTAYLA SALDIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Çevredeki mobese kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin özel bir klinikte çalışan diş hekimi Alper Ö. (34), babası H.Ö. (71) ve V.Ö. (39) olduğunu tespit etti.

Durum üzerine, İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir adres ile Aydın'ın Söke ilçesindeki 3 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

3 şüpheli de adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulamada Alper Ö., Akalın’ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Alper Ö., ifadesinde, Akalın ile kendisine ait arazide tartıştıklarını, balta ile kendisine saldırdığını ve yaşanan arbede sırasında da Akalın’ı öldürdüğünü itiraf etti.



İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Alper Ö. tutuklanırken, baba H.Ö. ile V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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