Aydın’daki orman yangını söndürüldü

Kaynak: İHA
Aydın’daki orman yangını söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Karıncalıdağ sınırlarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

ee.jpgEdinilen bilgiye göre, Karıncalı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sık ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi devam etti. Yapılan yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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