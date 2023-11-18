Aydın'ı sağanak ve fırtına vurdu. Ağaçlar devrildi, araçlar yolda mahsur kaldı

Kentte öğle saatlerinde fırtınayla başlayan sağanak sonucu Söke'de Konak Mahallesi, Aydın Caddesi ve İstasyon Caddesi'nde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımın aksadığı Kuşadası-Söke kara yolunda bir araç suda mahsur kaldı.

Didim ilçe merkezi ile Kuşadası ilçesindeki Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinde de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Fırtına nedeniyle de Didim, Efeler ve Söke'de bazı ağaçlar devrildi.