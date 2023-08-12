Aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Olay, Safranbolu-Karabük kara yolu Balıklarkayası mevkiinde meydana geldi. Onur Düşünmez idaresindeki 78 AAV 349 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Özel Hastaneye kaldırıldı.

Düşünmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün arabayı emanet aldığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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