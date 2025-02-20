Aydos'ta çocukların karda eğlendi

Kaynak: İHA

İstanbul'da yoğun kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Aysos tepesinde çocuklar karda kayarak doyasıya eğlendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, tüm şehri etkisi altına aldı. Özellikle yüksek kesimlerde kar, yoğun bir şekilde etkisini göstererek yerleri beyaza bürüdü. Bu durumu fırsat bilen çocuklar, karın tadını çıkararak eğlenceli anlar yaşadı.

aw395671-01.jpg

AYDOS TEPESİ'NE ÇIKAN ÇOCUKLAR KARDA KAYDI

İstanbul'un yüksek bölgelerinden biri olan Aydos Tepesi'nde kar yağışı sonrası çocuklar, karda kayarak keyifli bir gün geçirdi. Karla kaplı arazide eğlenen çocuklar, doyasıya kar eğlencesi yaptı ve kış mevsiminin tadını çıkardı.

Son Haberler
Aydos'ta çocukların karda eğlendi
Aydos'ta çocukların karda eğlendi
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'a ateş püskürdü 'Ateşe odun attı'
Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'a ateş püskürdü 'Ateşe odun attı'
Deprem uzmanından kıyı illerine tsunami uyarısı 'Yarım saatimiz olacak'
Deprem uzmanından kıyı illerine tsunami uyarısı 'Yarım saatimiz olacak'
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Sanayi ve ticaret düzenlemeleri Meclis’ten geçti
Sanayi ve ticaret düzenlemeleri Meclis’ten geçti