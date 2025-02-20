Aydos'ta çocukların karda eğlendi

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, tüm şehri etkisi altına aldı. Özellikle yüksek kesimlerde kar, yoğun bir şekilde etkisini göstererek yerleri beyaza bürüdü. Bu durumu fırsat bilen çocuklar, karın tadını çıkararak eğlenceli anlar yaşadı.

AYDOS TEPESİ'NE ÇIKAN ÇOCUKLAR KARDA KAYDI

İstanbul'un yüksek bölgelerinden biri olan Aydos Tepesi'nde kar yağışı sonrası çocuklar, karda kayarak keyifli bir gün geçirdi. Karla kaplı arazide eğlenen çocuklar, doyasıya kar eğlencesi yaptı ve kış mevsiminin tadını çıkardı.