Ayetullah Ali Hamaney İsrail’e karşı emri verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayetullah Ali Hamaney İsrail’e karşı emri verdi

Hamas Lideri İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da öldürülmesinin ardından İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Haniye’nin intikamını almak vazifemiz” demişti. ABD basınından çarpıcı bir iddia geldi.

ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi, İranlı kaynaklara dayanarak, İran'da her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip Hamaney'in, askeri yetkililere, Haniye suikastına misilleme olarak İsrail'in doğrudan vurulması emrini verdiğini yazdı.

ÜÇ İRANLI YETKİLİ SÖYLEDİ

Habere göre Hamaney, emri, bu sabah Haniye suikastının ardından kendi başkanlığında acilen düzenlenen İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında verdi.

NYT, iddiasını, ikisi Devrim Muhafızları'ndan olan üç İranlı yetkiliye dayandırdığını belirtti.

“İNTİKAMINI ALMAK VAZİFEMİZ”

Hamaney Hamas lideri Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Heniyye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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