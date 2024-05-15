Aygün Kazımova Türklere 'Maşallah' dedi. O görüntüler rekor kırıyor

Azerbaycan’ın en tanınmış şarkıcılarından biri olan Aygün Kazımova yeni kendini Türklere emanet etti.

Popçu Genco Ecer’in ‘Maşallah’ şarkısı için düet teklif ettiği 53 yaşındaki Kazımova, düşünmeden projeyi kabul etti.

2 ülke arasındaki dostluğa ‘Maşallah’ dedirten şarkının bir kısmını paylaşılmasıyla sosyal medya mecralarında rekor kırdı. Şarkı çıkmadan binlerce video çekildi. Türkiye ve Azerbaycan dostluk projesi olarak işaret edilen Maşallah şarkısının klibini ise ünlülerin yönetmeni Selim Akar çekti. İstanbul’da Beykoz Kundura Fabrikasında 40 kişilik ekip tarafından klip dijitallerde yerini aldı.

Diva Kazımova, ateş kırmızı elbisesi ve dev örgü saçlarıyla dikkatleri üzerine topladı.