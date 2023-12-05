Ayhan Akman’ın Fatih Terim fonu soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Fatih Terim fonu olarak bilinen vurguna para kaptırdığı iddiası ile şikayetçi olan eski futbolcu Ayhan Akman soruşturmadaki ifadeleri ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ayhan Akman’ın Fatih Terim fonu soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

Sabah Gazetesi’nden Mustafa Sait Özkan ve Atakan Irmak, eski futbolcu Ayhan Akman’ın Fatih Terim fonu soruşturmasındaki ifadesine ulaştı.

Akman’ın ifadesinde yer alan bilgilere göre; Ayhan Akman, Seçil Erzan’a 950 bin dolar teslim etti. Neredeyse parasının tamamını aldığını ifade eden Akman Akman, “Seçil Erzan’ın bana 10-20 bin dolar borcu kaldı” açıklamalarında bulundu.

Bankacı Seçil Erzan ise, “Ayhan Akman bana verdiğinden fazlasını almıştır. Faizle verdiği parayı geri aldı” ifadelerini kullanmıştı.

Dolandırıldığını öne süren Ayhan Akman ise şikâyetçi olduğunu duyurmuştu. Ayhan Akman aynı davada hem mağdur hem de 11 kişi ile tefecilik suçlaması ile karşı karşıya kaldı.

NE OLMUŞTU?

Fatih Terim Fonu olarak bilinen dolandırıcılık skandalından yatırdığı parasını kurtardığı belirtilen Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya konuşmuştu.

Altaylı Akman’ın kendisine şunları söylediğini açıkladı:

Ben bu Seçil Erzan’ı 10-12 yıldır tanırım. Benim hayatım Florya’da geçti. Kulüp orada idi, evim kısa bir süre oturduğum Göktürk dışında 23 yıldır Florya’da. Bu yüzden de yıllardır hep Florya’dayım ve haliyle bankamız da Florya Denizbank. Çünkü kulüp de Denizbank’la çalışırdı. Ben de Seçil Erzan’ı oradan tanırım. Tüm param da hep Denizbank’ta idi. Burada da normal bankacılık işlemleri dışında hiç işim olmadı.

Ta ki, geçen Haziran’a yani 2022 Haziran ayına kadar. Tam gününü hatırlamıyorum ama telefonum çaldı, Seçil Erzan aradı. Beni şubeye davet etti.

Kalktım gittim.

Bana uzun süredir bankanın müşterisi olmam nedeni ile çok kârlı bir teklif yapacağını söyledi. Önce anlamadım.

Bankanın yurt dışında oluşturduğu bir fon var, çok yüksek getirili. Sadece bankanın çok iyi müşterilerini bu fona aldıklarını, sınırlı olduğunu benim de yıllardır banka ile çalışmamdan dolayı bana bu teklifi yaptığını söyledi. Israrla yurt dışı bir fon olduğunu ve gizli olduğunu söylüyordu.”

“Fatih Hoca’nın adını verdi mi?” diye sordum.

“Yok abi, hiçbir isim vermedi. Ne Fatih Hoca ne başka biri. Diğer futbolcuların da orada olduğunu söylemedi. Yurt dışında yüksek getirili bir uluslararası fon dedi. Hiç kimseden de haberim yoktu. Bir tek ben varım zannediyordum.”

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