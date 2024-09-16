Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı

Suç örgütü iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi’nde devam etti.
Duruşmada, söz alan Hasan Arslantaş’ın avukatı, soruşturmaya savcı Mustafa Kaya ve gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışına çıkartılması olayında yargılanan Emniyet personellerinin ciddi şekilde etki ettiğini kaydederek, “Savcı kollukla kol kola girip aleyhte delil toplamıştır. Müvekkilimin uygun görülecek adli kontrol şartlarıyla tahliyesini talep ediyoruz” dedi.
Mahkeme, 15.00’e kadar verilen aranın ardından, ara kararını açıkladı. Mahkeme davada tutuklu 18 sanığın tahliye taleplerini reddetti.
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