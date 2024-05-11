Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme. 3 polis hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA
Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme. 3 polis hakkında soruşturma başlatıldı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddialarda adı geçen 3 üst düzen polis müdürü hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik başlatılan ve 61 sanığın yargılandığı dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi.

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Suç örgütüne ilişkin ortaya atılan iddialarda adı geçtiği tespit edilen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 polis müdürü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma sürecinde gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı iddia edilen S.S'nin, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin sürdüğü, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasından sonra şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı da 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

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