Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme. İlk ihale yarın tek tek satılacak

Kaynak: Halk TV
Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme. İlk ihale yarın tek tek satılacak
Çete lideri Ayhan Bora Kaplan ve beraberindeki kişilere yönelik başlatılan yargılama önümüzdeki aydan itibaren görülmeye başlanacak. Kaplan’a ait onlarca şirkete ve araca da el konulurken, şirkete ait 4 araç ihale ile satılacak.

Ayhan Bora Kaplan ve beraberindekilere yönelik operasyon kapsamında, şebekenin kontrolündeki 40’a yakın şirkete kayyum atandı. Anılan isimlere ait şirketler adına kayıtlı araçlara da el konuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından denetimi altında bulundurduğu şirketlere kayıtlı araçların satışı için düğmeye basılırken, Kaplan’ın eşi Nazlı Kaplan adına görünen Agriola Tarım AŞ ve hamburger zinciri Dexas Gıda AŞ’e ait 4 araç ihale ile satışa çıkarılacak.

thg-001.jpg

TMSF’nin sitesinden edinilen bilgilere göre, yarın düzenlenecek ihalede teklif alınacak araçlar ise şunlar:

Citroen Berlingo - 2017 model

Ford Mondeo - 2011 model

Fiat Doblo - 2014 model

Peugeot Bipper - 2014 model

gf.jpg

SIRADA LÜKS OTOMOBİLLER VAR

Ayrıca, Kaplan ve adamları adına kayıtlı lüks otomobiller de süreç içinde ihale ile çıkarılacak.

Bu arada, Ayhan Bora Kaplan’ın suçtan elde ettiği varlıkları aklamakla suçlanan kişilere yönelik geçen günlerde operasyon gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan isimler arasında Kaplan’ın eşi Nazlı Kaplan ile sevgilisi Ceren Binnur Kara da yakalanmıştı. Nazlı Kaplan ve Kara serbest bırakılırken 8 kişi tutuklanmıştı.

İlgili Haberler
3600 ek göstergede heyecanlandıran gelişme. Açıklama Erdoğan'dan geldi
Ayhan Bora Kaplan’dan ‘kara para’ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyon
Ayhan Bora Kaplan’a yeni soruşturma: İkinci kez tutuklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne Vakıfbank'tan 700 milyon TL kredi. Soylu'ya yakın Kaplan'ın çetesi krediyi ödeyemedi
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Tolga Şardan yazdı: Ayhan Bora Kaplan, bürokrat çocuğu için 3 elemanını ayağından vurdu
Son Haberler
Son dakika... Rusya 5. kez Putin dedi Dünya
Son dakika... Rusya 5. kez Putin dedi
Şampiyonluk yarışında büyük sürpriz Spor
Şampiyonluk yarışında büyük sürpriz
Ajax öldü yeniden dirildi Spor
Ajax öldü yeniden dirildi
Kuyumcuyu oyaladılar, altınları çaldılar Gündem
Kuyumcuyu oyaladılar, altınları çaldılar
3600 ek göstergede heyecanlandıran gelişme. Açıklama Erdoğan'dan geldi Ekonomi
3600 ek göstergede heyecanlandıran gelişme. Açıklama Erdoğan'dan geldi
İsmail Kartal vuruldu Spor
İsmail Kartal vuruldu
En güçlü patlama!. 3 ayda 3'üncü kez kükredi Gündem
En güçlü patlama!. 3 ayda 3'üncü kez kükredi