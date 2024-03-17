Ayhan Bora Kaplan davasında flaş gelişme. İlk ihale yarın tek tek satılacak

Ayhan Bora Kaplan ve beraberindekilere yönelik operasyon kapsamında, şebekenin kontrolündeki 40’a yakın şirkete kayyum atandı. Anılan isimlere ait şirketler adına kayıtlı araçlara da el konuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından denetimi altında bulundurduğu şirketlere kayıtlı araçların satışı için düğmeye basılırken, Kaplan’ın eşi Nazlı Kaplan adına görünen Agriola Tarım AŞ ve hamburger zinciri Dexas Gıda AŞ’e ait 4 araç ihale ile satışa çıkarılacak.

TMSF’nin sitesinden edinilen bilgilere göre, yarın düzenlenecek ihalede teklif alınacak araçlar ise şunlar:

Citroen Berlingo - 2017 model

Ford Mondeo - 2011 model

Fiat Doblo - 2014 model

Peugeot Bipper - 2014 model

SIRADA LÜKS OTOMOBİLLER VAR

Ayrıca, Kaplan ve adamları adına kayıtlı lüks otomobiller de süreç içinde ihale ile çıkarılacak.

Bu arada, Ayhan Bora Kaplan’ın suçtan elde ettiği varlıkları aklamakla suçlanan kişilere yönelik geçen günlerde operasyon gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan isimler arasında Kaplan’ın eşi Nazlı Kaplan ile sevgilisi Ceren Binnur Kara da yakalanmıştı. Nazlı Kaplan ve Kara serbest bırakılırken 8 kişi tutuklanmıştı.