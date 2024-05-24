Ayhan Bora Kaplan davasında sürpriz tahliyeler

Tutuklu sanıklar Arif Buğra Beşe ve Furkan Anıl Bahar’ın tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 9 Eylül’de görülecek.

İki sanık ‘suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak’la suçlanıyordu.

Semih Arslan’ın ölü bulunduğu evde keşif yapılacak

Öte yandan Şırnaklı korucu ailesi Tatar Aşireti’nden Mahfuz Tatar’ın 2016’da Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Filistin Caddesi’nde bir gece kulübünün önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili Vesile ve Aslıhan Tatar’ın dinlenmesine karar verildi.

Mahfuz Tatar arkadaşlarıyla Ayhan Bora Kaplan’a ait Albüm Bar’a gitmiş, içeri alınmayınca otopark sorumlusu Muhammed Kaplan ve Semih Arslan’la kavga etmişti.

Daha sonra da gittiği Loop Bar’ın önünde Muhammed Kaplan ve Semih Arslan tarafından öldürülmüştü.

Üç gün sonra tetikçilerden Muhammed Kaplan teslim olmuş, altı saat sonra Semih Arslan ölü bulunmuştu. Arslan’ın ailesi ve bazı tanıklar, Ayhan Bora Kaplan’ın Tatar Aşireti’yle anlaşma uyarınca Semih Arslan’ın ölüm emrini verdiğini öne sürmüştü.

Mahkeme Semih Arslan’ın ölü bulunduğu evde keşif yapılmasına da karar verdi.