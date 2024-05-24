Ayhan Bora Kaplan davasında sürpriz tahliyeler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayhan Bora Kaplan davasında sürpriz tahliyeler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne dair 20’si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi.

Tutuklu sanıklar Arif Buğra Beşe ve Furkan Anıl Bahar’ın tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 9 Eylül’de görülecek.

İki sanık ‘suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olmak’la suçlanıyordu.

Semih Arslan’ın ölü bulunduğu evde keşif yapılacak

Öte yandan Şırnaklı korucu ailesi Tatar Aşireti’nden Mahfuz Tatar’ın 2016’da Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Filistin Caddesi’nde bir gece kulübünün önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili Vesile ve Aslıhan Tatar’ın dinlenmesine karar verildi.

Mahfuz Tatar arkadaşlarıyla Ayhan Bora Kaplan’a ait Albüm Bar’a gitmiş, içeri alınmayınca otopark sorumlusu Muhammed Kaplan ve Semih Arslan’la kavga etmişti.

Daha sonra da gittiği Loop Bar’ın önünde Muhammed Kaplan ve Semih Arslan tarafından öldürülmüştü.

Üç gün sonra tetikçilerden Muhammed Kaplan teslim olmuş, altı saat sonra Semih Arslan ölü bulunmuştu. Arslan’ın ailesi ve bazı tanıklar, Ayhan Bora Kaplan’ın Tatar Aşireti’yle anlaşma uyarınca Semih Arslan’ın ölüm emrini verdiğini öne sürmüştü.

Mahkeme Semih Arslan’ın ölü bulunduğu evde keşif yapılmasına da karar verdi.

İlgili Haberler
Kocaeli’de rezalet görüntüler! Asansörde yaptıklarına kimse inanamadı
Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Doğukan Cep’in oyuncu sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Fatih Portakal’ın canlı yayında çıldırdığı anlar: Salak mı zannediyorsunuz
Devlet Bahçeli'den sürpriz Ülkü Ocakları hamlesi
Son Haberler
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti Gündem
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi Otomotiv
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi
Emekliler Özel'i ziyaret etti Ekonomi
Emekliler Özel'i ziyaret etti
Bursa’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 4 yaralı Gündem
Bursa’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 4 yaralı
Pikap ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Gündem
Pikap ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle Ekonomi
SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle
Kamyonet TIR'ın altına girdi Gündem
Kamyonet TIR'ın altına girdi