Ayhan Bora Kaplan ile bağlantılı davada flaş gelişme. Tutuklu sanık kalmadı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik’in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin 6'sı emniyet mensubu 11 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılımın yoğun olması nedeniyle duruşma salonu 15. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna alındı. İlk duruşmada tutuklu sanıklardan eski Organize Şube Müdürü Metehan İlkyaz tahliye edilmişti.

Duşmada ilk olarak Teknik Takip ve İzleme Büro’da görevli tanık polis memuru Onur Yavaş dinlendi. Tanık Yavaş, Kerem Gökay Öner'in o dönemde şube müdürü olduğunu belirtti ve “Üç günlük şube giriş çıkış kayıtlarını aldım. Emri veren şube müdürümüz de ben de bu kayıtları izlemedik. Öylece durdu harddiskte. Üzerinde bir işlem olmadı. Kimseye de göndermedim. Söz konusu talimatta bir anormallik de düşünmedim.” dedi.

SANIK MURAT ÇELİK: “HAKKIMDA SAVUNMA YAPACAK İDDİALAR YOK, MESLEĞİME GERİ DÖNECEĞİM”

Tutuklu sanıklardan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, “Hakkımda savunma yapacak iddialar yok. Kesinlikle suçsuzum. Ben daha önce de FETÖ’nün şikayetlerine, terör örgütlerinin suçlamalarına maruz kaldım. Böyle bir iddianameye maruz kaldım” dedi. İfadesi sırasında ağlayan Çelik, “Ben bunu nasıl kabul edebilirim. Benim itibarimle oynandı. Tahliye ve beraatimi istiyorum. Ben mesleğime geri döneceğim ve kaldığım yerden de devam edeceğim” dedi.

Tutuklu sanıklardan komiser Ufuk Gültekin, “Bu zamana kadar hiçbir şey yapılmamış olan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilk defa bir şey yapan adamlarız biz. Bu yüzden zaten bize bir şey yapılacaktı. Bunu biliyordum. Savcılık talimatıyla yaptık biz tüm adımları. Eğer usulsüz bir raporsa savcı bey bu raporu neden kabul edip ekleme yaptırıyor. Savcı Bey’in talimatıyla yapışan işlemler nedeniyle ben 4 aydır tutukluyum. Ne yapmışım ben de tutukluyum? Babam ölüm döşeğinde, tek kişilik yoğun bakımda. Eşimin bacağı kesilecek protez takılacak. Ben müzekkereleri tam yaptım diye mi içerdeyim? Tahliye mi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tutuksuz sanık Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ise şunları söyledi:

“Adli amirimiz olan savcımızın istediklerini yaptık. Serdar Sertçelik ile bir ittibatım yok, kendisini tanımam. Ne bir maddi ne de manevi bir menfaat elde ettim. 14 yaşında bu mesleğe girdim 19 yıl görev yaptım özveriyle. 27.11.2023’te bana Serdar Sertçelik’in yerine dair bir bilgi geliyor ve ben bunu yardımcım Şevket Demircan’a yönlendiriyorum hemen. Biz aradık bulamadık ve bunun üzerine ‘arandı, bulunamadı’ tutanağı hazırladım. Ancak savcılar bunu sanki Serdar Sertçelik'i koruyormuş gibi sunuyor. Ben suçsuzum ve beraatimi istiyorum."

Açıklamların ardından ardından Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi, sanık ve sanık müdafiilerin talepleri konusunda takdir mahkemenin, sanıkların üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti değerlendirildiğinde tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına, sanık polis memurlarının Serdar Sertçelik'in konutu terk etmeme şeklimdeki adli tedbire rağmen İstanbul'a kaçtığı ve kaçış tarihinden sonra 'bulunmadığı' şeklinde tutamak tutulmasının kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik oluşturup oluşturmayacağıma dair değerlendirilme yapılmak üzere dosyada görevsizlik kararı verilerek Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

TÜM TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme hakimi ise ara kararında, sanık Erdoğan Sertçelik hakkındaki dosyanın başka bir esasa kaydedilmesine ve yargılamanın bu esas üzerinden görülmesine, Aziz Savaş adlı şahsın vekili avukat Fırat Yıldızoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebinin reddine, sanık Nurullah Özgür Kopuk hakkındaki yırt dışına çıkmasıyla ilgili adli tedbir kararın kaldırılmasına, iddia makamının emniyet mensubu sanıkları ile eylemlerin değerlendirilmesine dair Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine ilişkin dosyanın incelemeye alınmasına karar verdi.

Mahkeme hakimi ayrıca gizli tanık Serdar Sertçelik'in Macaristan'da tutuklu olduğu ve ne zaman geleceğinin belli olmamasının dikkate alınması gerekçesiyle tüm sanıkların tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.