Ayhan Bora Kaplan: Örgüt kursam bu ülke 500 bin yıl geçse tespit edemez

“Suç işlemek için örgüt kurma” suçlamasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan ve suç örgütüyle ilgili 18’i tutuklu 61 kişinin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ayhan Bora Kaplan, söz aldığı duruşmada, "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Serdar Sertçelik ile konuşuyor ve ‘Ben Başkan Bey ile (Mahkeme Başkanı) sabah 09.00’dan beri konuşuyorum. Bekir Bozdağ ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ın ismini verebilirsin’ diyor ve sizin adınızı veriyor. Eğer vale arkadaşların kendi aralarındaki sohbetler nedeniyle biz bugün yargılanıyorsak devlet görevlileri sizin isminizi veriyor o zaman sizin de töhmet altında olmanız gerekir" dedi.

“BEN ÖRGÜT KURSAM BU ÜLKE 500 BİN YIL TESPİT EDEMEZ”

Kaplan, davada verdiği savunmada herkesi şaşırtacak ifadeler kullandı. "Ben örgüt kuracak olsam bunlarla kurmam vallahi” diyen Kaplan, “Ben örgüt kursam bu ülke valla 500 bin yıl geçse tespit edemez” dedi.

“SAVCI DA YALAN SÖYLÜYOR POLİS DE YALAN SÖYLÜYOR”

Kaplan konuşmasının devamında şunları söyledi, "Barış Kurt benim arkadaşım, dostum, abim. Savcı Mustafa Kaya, ‘Barış Kurt’tan bir haber var mı?’ diye soruyor. Polis memuru Ufuk Gültekin de ‘bulamadılar evde kız arkadaşı var. Ama evde ona ait silah bulunmuş ve el koyulmuş’ deniliyor. Yani ardından ruhsatlı silahı hakkında ruhsatsız denilerek işlem yapılmış. Böyle bir şey olabilir mi? Adamın ruhsatlı silahına ruhsatsız demişler. Savcı Mustafa Kaya neden lehimde olan ifadeleri, delilleri almamış hiç hep aleyhimdekileri almış. Savcının işi hem aleyhte hem de lehteki tüm delilleri almak değil mi? Savcı da yalan söylüyor polis de yalan söylüyor. Tüm bunları tapelerden okuyorum, kanıtı burada."

“VALLAHİ SUÇSUZUZ BİLLAHİ SUÇSUZUZ"

Hakimler ve Savcılar Kurulu’na savcı Mustafa Kaya’yı şikayet ettiğini de belirten Kaplan, bunun sonucunun sorulmasını istediğini, yargının, medyanın baskısında olmaması gerektiğini, medyaya göre kendilerinin cani gibi göründüğünü söyledi.

Sercan Arslan’ın ifadesinde geçen isimlerin de dinlenmesi gerektiğini söyleyen Kaplan, “Size hakkımızı helal etmek istiyoruz. 'Masumiyetin peşine düştüler' diyelim. Vallahi suçsuzuz, billahi suçsuzuz" ifadelerini kullandı.