Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Bir komiser daha tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde deprem etkisi yaratan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Dosyada bulunan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen ve gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan komiser G.K, savcılıktaki ifadesi sonrasında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları ve yurt dışına kaçırılmasında sorumluluğu bulunduğu öne sürülen 2’si emniyet müdürü, 1’i komiser olmak üzere toplam 7 kişi, "suçluyu kayırma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "yargı görevini yapanı etkileme" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklanan isimler arasında yurt dışına kaçtığı sırada Esenboğa Havalimanı'nda Kaplan'ı gözaltına alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, yardımcısı Şevket Demircan ve komiser Ufuk Gültekin ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir dönem danışmanlığını yapan Ramazan Kubat da yer alıyor.

Gözaltına alınan isimlerden Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ise çıkarıldığı serbest bırakılmıştı.