Ayhan Bora Kaplan'ı yakalamışlardı. Tutuklanan polislerin ifadesi ortaya çıktı

Bugünkü Sözcü Gazetesi köşe yazarı Saygı Öztürk, Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında tutuklanan polislerin ifadelerine dikkat çekti.

Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Organize Şube’de görevli Komiser Ufuk Gültekin ve Organize Şube’de görevli Komiser Metehan İlkyaz'ın ifadelerine göre;

Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik:

"Ayhan Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne yapılan operasyonun tüm işlemlerini yürüten şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olmamdan dolayı adımı karalamak için yurtdışına kaçan gizli tanık video hazırlamıştır. Bu görüşmelerde gizli tanık, kendisini güvende hissetmek adına ilgisi olmayan herkesi suçlamakta özgürdür. Ancak bu isimlerle ilgili soruşturma yapılması gerektiği anlamına gelmez. Ayrıca, bu operasyonun başarıyla yürütülen ve hala gündemde olan bir operasyon olduğunu hatırlatmak isterim. Benim hiçbir siyasi hakkında talimatım olmadı ve usulsüz dinleme gibi illegal bir talimat da almadım."

Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan:

"Yurtdışına kaçan Serdar Sertçelik ile konuştuğum telefon kayıtları bana ait ancak kesilmiş şekildedir. Ancak bu kayıtların tamamını müfettişlere verdim. Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılması konusunda kimseye talimat vermedim. Ayrıca, dosyaya alakasız kişilerin eklenmesi veya siyasi kişilerin dinlenmesi gibi talimatlar da almadım."

Organize Şube’de görevli Komiser Ufuk Gültekin:

"Ben 4 – 5 ay boyunca Ayhan Bora Kaplan örgütüyle mücadele ettim. Örgüt tarafından hedef seçildiğim için koruma kararı var. Suç örgütü tarafından tehdit edildim."

Organize Şube’de görevli Komiser Metehan İlkyaz:

"Serdar Sertçelik'in Ankara’dan kaçırılmasında yer alan sivillerle hiçbir ilişkim yok. Sadece telefon trafiği var. Organize suç örgütleriyle mücadele zor iş ama gerçeklerin bir an önce ortaya çıkmasını diliyorum."

Sincan Cezaevi'nde görülen ABK suç örgütü davasında gerçeklerin ortaya çıkmasını ve adaletin sağlanmasını bekliyoruz.

SON MAHKEMEDE İTİRAFLAR HAVADA UÇUŞMUŞTU

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan ve 20 tutuklu sanığın yanı sıra 61 sanığın yargılanmasına devam edilmişti. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada, tutuklu sanıkların yanı sıra Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Fethi Koyuncu ve diğer sanıklar ile taraf avukatları hazır bulunmuştu. Mahkeme başkanı, bu celsede müşteki ve tanık ifadeleriyle devam edileceğini duyurmuştu.

Erkan Doğan, yaşanan olayların kendisini etkilediğini belirterek, psikolojisinin uzun süre etkileneceğini söylemişti. Doğan, şirket sahibi ve eski AKP il teşkilatı üyesi olan Barış Kurt ile ilişkisini anlatmıştı. Zamanla şahit olduğu usulsüzlükler ve yolsuzluklar nedeniyle Kurt'tan ayrılmaya karar verdiğini dile getirmişti. Ancak ayrılırken hak ettiği tazminatı alamadığını ifade etmişti.

Tazminatı alamayınca Barış Kurt ile iletişime geçtiğini söyleyen Doğan, sonrasında Ayhan Bora Kaplan'ın da bulunduğu bir araca bindirildiğini ve darp edildiğini iddia etmişti. Mahkeme başkanının uyarısına rağmen Bora Kaplan'ın duruşmayı düzeni bozması nedeniyle salondan çıkarıldığı belirtilmişti.

BÖYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI