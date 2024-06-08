Ayhan Bora Kaplan’ın kullandığı silah savcılıkta kayboldu

Balıkesir’de 2009 yılında bir villada yaşanan hırsızlık olayında Sig Sauer marka 9 mm ruhsatlı bir tabanca da çalındı.

Silahın sahibi A.G., yaşanan hırsızlığı Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi ve U716663 seri numaralı silah için çalıntı kaydı oluşturuldu.

Silah yaklaşık 1 buçuk yıl sonra Deniz Urcan'ın işyerinde yakalıyor ve Urcan da silahın arkadaşı Ayhan Bora Kaplan'a ait olduğunu belirtiyor. İddiaya göre, Kaplan da silahın kendi kullanımında olduğu üstleniyor.

Ankara Kriminal Polis Laboratuarı Müdürlüğüne götürülen silahın seri numarası kayıtlara U716663 yerine 'sehven' U176663 olarak yazıldı. Söz konusu silah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından mühürlü poşette emanete alındı.

Ancak silahın gerçek sahibi A.G., olayın üzerine düşünce kaybolan silahının Kaplan'ın üzerinde bulunan silah ile aynı olduğunu öğreniliyor. Yargıtay, 'sehven' yanlış yazılan U716663 seri numaralı silahın ruhsattaki sahibine iade edilmesine hükmedildi

Daha sonra A.G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğuna gidince kendisine silahının iade edilmeyeceği belirtildi.

Silahı alabileceğine dair mahkeme kararı olduğunu belirten A.G.'ye "silahın burada yok" yanıtı verilirken, A.G. yaklaşık 5 yıldır peşine düştüğü silahını Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ve Savcılığa ait bütün kurumlarda arasa da hiçbir iz bulamadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından mühürlü poşet içerisinde teslim alınan silahın savcılıkta kayıplara karıştığı iddia edildi.