Ayhan Bora Kaplan'ın reddi hakim talebinde karar çıktı

16 Eylül'de gerçekleşen son duruşmanın ardından, sanık Ayhan Bora Kaplan'ın avukatları, mahkeme başkanı ve üyelerinin değiştirilmesi talebiyle reddi hâkim başvurusunda bulundu.

'YENİ SEBEPLER VAR' İDDİASI

Mesut Hasan Benli'nin haberinde yer alan bilgilere göre; Başvuruda, önceki taleplerinin esastan incelenmediği ve bu nedenle kararın geçersiz olduğu savunularak, "Tüm reddi hâkim sebeplerinin doğruluğunu destekleyen birçok yeni delil ve belge dosyaya girmiştir. Ayrıca, sonradan öğrendiğimiz ve duruşmada ortaya çıkan üç yeni ret sebebini de belirtiyoruz" denildi.

Mahkeme heyeti, Kaplan'ın avukatlarının reddi hâkim talebini, "Kaplan müdafilerinin ret istemlerinin süresinde yapılmadığı, delillerin bulunmadığı ve taleplerin duruşmayı uzatma amacı taşıdığı" gerekçesiyle reddetti.

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