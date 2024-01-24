Ayhan Sicimoğlu hem yedi hem ağladı. Yanındaki aşçı bile şok oldu

Ayhan Sicimoğlu, Portekiz’in başkenti Lizbon’da dünya çapında lokantası Ramiro’nun mutfağına girdi. Sicimoğlu gezisi esnasında, instagram hesabından paylaştığı videoda, ünlü lokantanın mutfağında kameraya elinde tuttuğu canlı ıstakozu göstererek, hayvana hem çok acıdığını hem de yemekten büyük keyif aldığını söyledi.

Sicimoğlu, instagram hesabından paylaştığı videonun açıklama kısmında ise Lizbon’daki mutfağı ziyaret etmek isteyen Türk turistler içinde bazı tüyolar verdi.

Sicimoğlu yaptığı açıklamada, “Lizbon’un Dünya çapındaki olağanüstü lokantası Ramiro’nun mutfağındayım. Size bir tüyo: Avrupa ülkelerine girer iken Schengen olmayan ve bu gidişle olamayacak olan ve “Others” yazan kuyruklarda sefil olan bizler, yani Türk Pasaportlular… Ramiro da inanın kuyruk daha uzun.. Pedro yu bulup şifre “Ayhan de Istambul” derseniz iki saatlik kuyruğu beklemezdiniz.. Bu da benim size kıyağım olsun alın bakalım” ifadelerini kullandı.