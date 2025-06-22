Ayhancan Güven'den büyük başarı

Kaynak: AA
Ayhancan Güven'den büyük başarı

Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Manthey EMA takımı, Kıtalararası GT Challenge serisinin 2. ayağı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda 2. oldu.

Ayhancan Güven'in yanı sıra Fransız Kevin Estre ve Avusturyalı Thomas Preining'in pilot koltuğunda oturduğu Manthey EMA takımı, Almanya'nın Nürburg kasabındaki mücadelede piste çıktı.

GÜVEN BU SEZON İLK KEZ PODYUMA ÇIKTI

Manthey EMA'nın 911 numaralı otomobili finişi 1. sırada geçti ancak bitime 3 saat 39 dakika kala yaşanan olaydan dolayı 1 dakika 40 saniye ceza alan takım, yarışı 2. tamamladı. Ceza, Estre'nin Aston Martin aracına tur bindirirken rakibinin spin atmasına neden olduğu için verildi.

Sezonun ilk ayağı Bathurst 12 Saat Yarışı'nda 6. olan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Son Haberler
Şanlıurfaspor Mazlum Demir'i açıkladı
Şanlıurfaspor Mazlum Demir'i açıkladı
YKS’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
YKS’nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
Ünlüleri de etkisi altına alan o hastalığa karşı kritik uyarı
Ünlüleri de etkisi altına alan o hastalığa karşı kritik uyarı
İngiliz basınından savaş yorumu: Trump, Netanyahu’nun tuzağına düştü
İngiliz basınından savaş yorumu: Trump, Netanyahu’nun tuzağına düştü
Kahraman motosikletçiden mucize kurtarış! Yolda yürürken boğazına kaçtı: Herkes bunu mutlaka öğrenmeli
Kahraman motosikletçiden mucize kurtarış! Herkes bunu mutlaka öğrenmeli...