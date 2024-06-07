Ayı çobanı öldürdü. Ormanda kan donduran görüntü. Vücudunda pençe izleri bulundu

Nazımiye ilçesine bağlı Dalik bölgesinde bir çoban ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hayvanlarını otlatmak için araziye çıkaran evli ve 1 çocuk babası 42 yaşındaki Ergün Yıldız’dan yakınları haber alamadı.

Çobanın yakınları durumu 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve gönüllülerden oluşan ekip sevk edildi. Gece boyunca zorlu arazi şartlarında 55 kişilik ekip arama-kurtarma çalışması yapmaya başladı. 6 saat sonra ormanlık alanda Ergün Yıldız’ın cansız bedenine ulaştı.

Köyden 4 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Yıldız'ın vücudunda pençe izleri görüldü. Yıldız’ın cansız bedeni Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı. Yıldız evli ve bir çocuk babasıydı.