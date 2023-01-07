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Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 

Kayseri’de hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdüren 7 ayı, beslenmeleri düzenli olunca kış uykusuna yatmadı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 15:05
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Ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 

Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
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İHA'nın haberine göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 150 türden bin 600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde yaşamını sürdüren 7 ayıya bakıcıları titizlikle bakıyor. 

Birbirinden farklı menülerle karınlarını doyurarak, enerji depolayan ve yağ depolarını dolduran ayılar kış uykusunu da unuttu. Doğada yiyecek bulamayan cinsleri kasım ayı itibariyle kış uykusuna yatarken, Kayseri’deki 7 ayı ise kış ayının keyfini sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, “Ayıların doğada kış uykusuna yatma sebeplerinden birisi de kış aylarında yiyecek içecek bulamamalarından dolayıdır. Hayvanat bahçemizde ise ayılara kontrollü bir şekilde veteriner hekimlerimiz ve gıdacılarımız tarafından yiyecek ve içecek temin edilmektedir. O yüzden kış uykusuna yatma durumu söz konusu değildir." dedi.

Bacak "Yiyecek ve içeceğin bol olduğu dönemde enerji depoluyorlar ve yağ depolarını artırdıktan sonra kış uykusuna yatıyorlar. Ondan sonra da bahara daha adapte olmuş halde uyanıyorlar. Bizim burada böyle bir şey söz konusu değil. Yiyecek ve içecekleri sürekli oluyor. Yemek problemi olmadığı için de kış uykusuna yatmıyorlar. Hayvanat bahçesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Bizim hayvanat bahçemizin kapalı olduğu bir gün yok” şeklinde konuştu.

 

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