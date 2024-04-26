Ayıyı parçalayıp çöpe attılar. Vicdansızlar

Orhangazi'de temizlik görevlileri, Muradiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi Caddesi üzerinde çöp konteynerini boşaltmak için kapağını açınca şok geçirdiler.

Çöp konteynerlerinin içinde et parçası gören temizlik görevlileri durumu cep telefonundan 112'yi arayarak durumu ihbar ettiler. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri et parçalarının ayıya ait olduğunu tepit etti.

Polis ekipleri et parçalarını atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Çöp konteynerine yakın yerde oturan E.K.'nin evinin bahçesinde ayıya ait kafa parçalarını buldu.

Bahçede bulunan kafa parçası ve çöp konteynerleri içinde bulunan et parçaları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü.

Bu olayı duyan vatandaşlar "Ayıyı öldürmek vahşet. O hayvandan ne istediler de öldürdüler anlamak mümkün değil. Bu yapan ya da yapanlar insan olamaz" yorumunu yaptı.