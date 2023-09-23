Aykırı, Ajans Muhbir ve Haber Report'un yöneticileri tutuklandı

'Sığınmacı karşıtı' haberlerde kin ve nefreti yayma gerekçesiyle gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi polisteki sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sığınmacı karşıtlığı üzerinden “halkı kin ve nefrete sürükleme” suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya hesaplarının yöneticileri ile gazeteci Batuhan Çolak hakkında tutuklama kararı verildi.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Aykırı adlı haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Haber Report ve Ajans Muhbir hesaplarının yöneticilerin de aralarında bulunduğu 27 kişi “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Son operasyonla gözaltına alınan 23 kişiden 17’si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama istenenler arasında Aykırı haber sitesinin sahibi Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir hesabının sahibi Süha Çardaklı da var. Gözaltına alınan isimlerin 6’sı ise savcılıktan serbest bırakıldı.

ZAFER PARTİSİ KURUCUSU DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Batuhan Çolak ile Süha Çardaklı gece saatlerinde tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Zafer Partisi kurucusu, “Suriyeliler Suriye’ye Platformu” Başkanı Eray Ertürk de yer aldı. Toplamda 8 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Karargâh Haber ve Mülteci Haberler Twitter hesaplarının yöneticileri ise serbest bırakıldı.