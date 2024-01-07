Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında vefat eden usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törene Aylan’ın ailesinin yanı sırada oyuncu arkadaşları ve sevenleri de katıldı.

Halit Ergenç törende yaptığı konuşmada, “Ayla Algan'la yan yana geldiğim zaman kendimi sanki büyük bir okyanusun yanındaymışım gibi hissediyordum. Çünkü ondan gelen bilginin ve sevginin size bulaşmaması mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından usta sanatçı için Teşvikiye Cami’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Algan’ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.