Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA
Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında vefat eden usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı.

008-2024-12-ocak-26-ocak-08-20240106-2-61996144-96515902.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törene Aylan’ın ailesinin yanı sırada oyuncu arkadaşları ve sevenleri de katıldı.

008-2024-12-ocak-26-ocak-08-20240106-2-61996144-96515903.jpg

Halit Ergenç törende yaptığı konuşmada, “Ayla Algan'la yan yana geldiğim zaman kendimi sanki büyük bir okyanusun yanındaymışım gibi hissediyordum. Çünkü ondan gelen bilginin ve sevginin size bulaşmaması mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

008-2024-12-ocak-26-ocak-08-20240106-2-61996144-96515904.jpg

Törenin ardından usta sanatçı için Teşvikiye Cami’nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Algan’ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

008-2024-12-ocak-26-ocak-08-20240106-2-61996144-96515907.jpg

thumbs-b-c-189f40e754947b18a14a0c5f35092e20.jpg

Son Haberler
İETT otobüsü direğe çarptı. Yaralılar var Yaşam
İETT otobüsü direğe çarptı. Yaralılar var
Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı Spor
Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı
WhatsApp'ın klasik yeşili tarih oluyor. İşte yeni WhatsApp rengi Teknoloji
WhatsApp'ın klasik yeşili tarih oluyor. İşte yeni WhatsApp rengi
96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinin başka binası da ağır hasarlı çıktı. ‘Başka binamda hasar yok’ demişti Gündem
96 kişinin can verdiği apartmanın müteahhidinin başka binası da ağır hasarlı çıktı. ‘Başka binamda hasar yok’ demişti
Çiftçiye verilmesi gereken ancak verilmeyen 320 milyar TL destek meclis gündeminde Ekonomi
Çiftçiye verilmesi gereken ancak verilmeyen 320 milyar TL destek meclis gündeminde
Van'da deprem Gündem
Van'da deprem
2024’te ev fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı Ekonomi
2024’te ev fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı