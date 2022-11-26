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Ayla filminin minik yıldızının son hali ortaya çıktı. Görenler şaşırıyor

1950 yılındaki Kore Savaşı'nda yaşanan ve gerçek bir hikayeden uyarlanıp sinema perdesine aktarılan Ayla filminin minik yıldızının son hali görenleri şaşırttı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 09:14
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Ayla filminin minik yıldızının son hali ortaya çıktı

Ayla filminin minik yıldızının son hali ortaya çıktı. Görenler şaşırıyor
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Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı ve Kore Savaşı'nda yaşanan gerçek bir hikayeden sinemaya aktarılan Ayla filmi, yayınlandığı dönem milyonları gözyaşlarına boğmuştu.  

2017 yılında vizyona giren Ayla filmi, Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatıyordu.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan filmde minik Ayla'ya hayat veren çocuk yıldız Kim Seol büyüdü.

 

Ayla filminde rol aldığında henüz 6 yaşında olan çocuk oyuncu Kim Seol, şimdilerde 12 yaşında. Sosyal medyada aktif olan Kim Seol, son haliyle dikkat çekti.

 

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