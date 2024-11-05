Aylar sonra Erdoğan’ı mutlu edecek anket sonuçları. Açılımın etkisi mi

ORC Araştırma Şirketi, 27 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında 41 İl'de 6 bin 500 katılımcı ile yüz yüze görüşerek bir anket çalışması yaptı. Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anket sonuçları aylar sonra Erdoğan’ın lehine gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 38,4 oranla birinci sırada yer aldı. Erdoğan’ı Ekrem İmamoğlu yüzde 25,3, Mansur Yavaş ise yüzde 17,4 oy oranıyla takip etti.

ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

Gerçekleşen anket sonuçları şu şekilde sıralandı,

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüzde 38,4

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 25,3

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 17,4

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 5,5

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 3,7

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 3,6

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu: Yüzde 2,5

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Yüzde 1,6

Sinan Oğan: Yüzde 0,9.