Aylardır hastanede kanser tedavisi görüyordu! Tanyeli sağlık durumunu açıkladı

Gerçek adı Öznur Kral olan, Tanyeli sosyal medya hesabından tedavi süreciyle ilgili son durumunu ve yaşadığı zorlukları anlattı.

HAYRANLARI ENDİŞELENİNCE PAYLAŞIM YAPTI

Birçok kez operasyon geçiren Tanyeli, son dönemde sağlığına odaklandığı için uzun bir süre sosyal medya hesabından paylaşım yapmamıştı. Hayranlarının endişesi üzerine Tanyeli, son durumunu şu şekilde açıkladı:

"Çok mesaj atıyorsunuz, okuyorum ve hepinizden özür diliyorum habersiz bıraktığım için. Ama son zamanları hep dinlenerek geçirdim. Allah nasip ederse yarın yılbaşı, inşallah evimde çocuklarımla olacağım. Tedavim iyi gidiyor."

"2,5 AYDA 54 KİLO VERDİM"

Tanyeli ayrıca, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı fiziksel değişimi de paylaştı. Kanser tedavisi sürecinde 2,5 ayda tam 54 kilo verdiğini belirten ünlü isim, "2,5 ay hastanede dile kolay. Artık iştah sıfır, toplam 54 kilo vermişim. Yemek gözümde değil, iştah sıfır" diyerek tedavi sürecindeki zorlukları anlattı.