Aylık gelirini günde dilenerek kazanıyor. Cebinden çıkan para masayı kapladı

Kaynak: İHA
Aylık gelirini günde dilenerek kazanıyor. Cebinden çıkan para masayı kapladı

Hatay'da zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde üzerinden 12 bin 980 TL çıkan dilencinin aylık 9 bin TL devlet desteği aldığı ortaya çıktı. Dilencinin cebinden çıkan para masayı kapladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi para toplayabilmek için vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere karşı il genelinde denetimlerini sürdürüyor.

HBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yapılan denetimler kapsamında Antakya Haraparası Mahallesinde rutin devriye esnasında, Orhan K. isimli şahsın dilendiğini tespit etti ve şahsın üzerinde yapılan aramada 12 bin 980 lira çıktı.

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Durum üzerine şahsın üzerinden çıkan paraya kamuya aktarılmak üzere el konulmuştu. Ekiplerin yaptığı incelemelerde şahsın evde bakım aylığı aldığı ve aylık 9 bin TL paranın devlet tarafından ailesine verildiği öğrenildi.

Öte yandan şahsın 10 yıldır devlet yardımı aldığı, çeşitli desteklerden ve yardımlardan faydalandığı ortaya çıktı.

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