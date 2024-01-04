Aylık kazancı ağızları açık bırakmıştı. Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi

Mynet’te yer alan habere göre, Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi fenomeni olan Ece Ronay, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmış ve daha sonrasında serbest bırakılmıştı. Ronay’ın Bağdat Caddesi’nde yer alan iş yerine haciz geldi.

İş yerinden haczedilen eşyalar kamyonetlere yüklenerek götürüldü. Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Pendik ve Kocaeli’de yer alan iş yerlerini kurşunlatmak suçundan gözaltına alınan Ece Ronay’ın iş yerine haciz işlemi dün akşam saatlerinde polis ve icra memurları tarafından yapıldı.

6 MİLYONLUK YATIRIM İLE KURMUŞTU

Ronay, geride bıraktığımız günlerde şirketini kurmak için 6 milyonluk bir yatırım yaptığını açıklamış ve aylık kazancı hakkında şu ifadelerde bulunmuştu:

"Yazın zarar oldu ama bu aralar para kazanıyoruz. Çok ciddi giderimiz var, Bağdat Caddesi'nde kiralar da yüksek. Bana aylık 100-200 bırakırsa seviniyorum. Arabam da yok."