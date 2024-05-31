Aylık kazançları 150 bin lirayı geçti. Maaşları doktorları pilotları solladı

Yüksek maaşlar verilmesine rağmen ara eleman bulunamaması, bazı projelerin gecikmesine neden oldu. Sektördeki isimler, mühendislerin ve mimarların 40 ila 60 bin lira arasında maaş aldığını, ancak 150 bin liraya bile kaynakçı bulamadıklarını belirtiyor.

İnşaat sektörü, son yıllarda maliyet artışının en fazla yaşandığı alanlardan biri haline geldi. Bu durum, konut fiyatlarının tavan yapmasıyla birlikte vatandaşa da yansıdı ve satışlarda azalma görüldü.

Fakat inşaat sektöründe bir başka problem daha söz konusu, o da kalifiye eleman eksikliği. Sektör temsilcileri, kaynakçı, sıvacı, demirci ve operatör gibi nitelikli iş gücünü bulamamaktan şikayetçi.

"BİR DENGESİZLİK VAR"

Ayıder Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu, bir inşaatta kalfaya iş verdiklerini ancak kalfanın ekibini bulamadığını belirtti. Röportajında konuşan Erkutoğlu, "Bugün bir inşaat kalfasının maaşı 80-100 bin lira, demirci ustasının maaşı 70-80 bin lira, kepçe operatörünün maaşı ise 100 bin ila 200 bin lira arasında değişiyor. Buna karşın, üniversite mezunu bir şantiye şefi veya mimar 40 bin ile 60 bin lira arasında maaş alabiliyor. Bu durum ciddi bir dengesizliğe işaret ediyor" dedi.

MAAŞLARI DOKTORLARI SOLLADI

Sıvacı, demirci ve kaynakçı maaşları pilot, doktor ve mimar maaşlarını geride bırakırken sektör bir kısır döngüye girdi. Müteahhit Murat Çevik, "150 bin liraya kadar çıktık ama bir tane kaynakçı bulamıyoruz" diyerek durumu özetledi. Pendik'te yeni bir projeye başlayan Çevik, alanı çevirip ruhsatını aldığını, hafriyat dökmek için 9 milyon lirayı gözden çıkardığını ancak yine de hafriyatçı bulamadığını belirtti. Üç aydır beklediğini söyleyen Çevik, "Ne kalfa bulabiliyoruz ne de inşaat işçilerini bulabiliyoruz. Zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

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DÖVİZLE İŞİ TERCİH EDİYORLAR

Ayıder Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu, ustaların döviz bazında maaş almak istedikleri için yurt dışını tercih ettiklerini, bu durumun da Türkiye'deki işleri zorlaştırdığını söyledi.

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FATURA YİNE TÜKETİCİYE ÇIKIYOR

Ara eleman eksikliği, özellikle aranan ustaların maaşlarını artırarak maliyetleri daha da yükseltiyor. Bu durumda, zaten yüksek olan maliyetlere yeni eklemeler yapılıyor. Ancak, bu durumun faturası yine tüketiciye yansıyor. Yüksek konut fiyatları ise sıkıntılar sebebiyle daha da artışa geçiyor.