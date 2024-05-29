Aylin Nazlıaka kararını verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı, partisinden bazı kadın milletvekilleri ve kadın kolları yöneticileriyle, genel merkez önünde basın toplantısı düzenledi.

CHP'li kadınların, 31 Mart'taki yerel seçimde kazanılan başarıda etkin rol aldıklarını belirten Nazlıaka, hedeflerinin Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidara taşımak olduğunu ifade etti.

Kadın kolları genel başkanlığında 4 yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Nazlıaka, şunları söyledi:

"9 Ağustos 2020'de kurultay delegelerimizin oylarıyla seçildik. İlk iş olarak mevcut durumumuza ilişkin bir analiz yaptık ve gördük ki örgütlenmede eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri gidermek için gece gündüz demeden çalışmaya koyulduk. Ülkemizin 303 ilçesinde parti tarihimizde ilk defa kadın kollarını kurduk. 81 ilde, 973 ilçede de örgütlendik. Son 4 yılda, AKP hariç tüm partilerin toplam üye sayısından fazla kadın üye sayısına ulaştık. Halihazırda 530 bin kadın üyemizle, partimizdeki kadın temsil oranını yüzde 37'ye çıkarmayı başardık. Bu süreçte, 220 bin yeni kadın üyeyi partimize kattık."

Nazlıaka, "ülkenin can yakıcı sorunlarından olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı da mücadele başlattıklarını" belirterek, "Gittiğimiz her ilde, ilçede, belde ve köyde, şiddet mağduru kız kardeşlerimizle buluştuk, onlara 'yalnız değilsin, biz varız' dedik. Bugüne kadar 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına birebir dokunduk." diye konuştu.