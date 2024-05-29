Aylin Nazlıaka kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: AA
Aylin Nazlıaka kararını verdi

Aylin Nazlıaka, 4 Ağustos'ta yapılacak 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda, kadın kolları genel başkanlığına yeniden aday olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı, partisinden bazı kadın milletvekilleri ve kadın kolları yöneticileriyle, genel merkez önünde basın toplantısı düzenledi.

CHP'li kadınların, 31 Mart'taki yerel seçimde kazanılan başarıda etkin rol aldıklarını belirten Nazlıaka, hedeflerinin Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidara taşımak olduğunu ifade etti.

Kadın kolları genel başkanlığında 4 yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Nazlıaka, şunları söyledi:

"9 Ağustos 2020'de kurultay delegelerimizin oylarıyla seçildik. İlk iş olarak mevcut durumumuza ilişkin bir analiz yaptık ve gördük ki örgütlenmede eksikliklerimiz var. Bu eksiklikleri gidermek için gece gündüz demeden çalışmaya koyulduk. Ülkemizin 303 ilçesinde parti tarihimizde ilk defa kadın kollarını kurduk. 81 ilde, 973 ilçede de örgütlendik. Son 4 yılda, AKP hariç tüm partilerin toplam üye sayısından fazla kadın üye sayısına ulaştık. Halihazırda 530 bin kadın üyemizle, partimizdeki kadın temsil oranını yüzde 37'ye çıkarmayı başardık. Bu süreçte, 220 bin yeni kadın üyeyi partimize kattık."

Nazlıaka, "ülkenin can yakıcı sorunlarından olan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı da mücadele başlattıklarını" belirterek, "Gittiğimiz her ilde, ilçede, belde ve köyde, şiddet mağduru kız kardeşlerimizle buluştuk, onlara 'yalnız değilsin, biz varız' dedik. Bugüne kadar 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına birebir dokunduk." diye konuştu.

Son Haberler
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok... Magazin
Ünlü çift geceliği 100 bin TL’lik villada kaldı. İçinde yok yok...
Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu Dünya
Singapur uçağının türbülans nedeni belli oldu
Dursun Özbek'in gözü karardı Spor
Dursun Özbek'in gözü karardı
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı Gündem
Kılıçdaroğlu'na sorulamayan soruları yayınladı: Medyaradar Kemal Bey’in yoldaş gazetecilerini açıkladı
Bafra pidesinin sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en iyi ekmeği seçilmişti Yaşam
Bafra pidesinin sırrı ortaya çıktı. Dünyanın en iyi ekmeği seçilmişti
Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber Magazin
Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu Gündem
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın çıkacağı tarih belli oldu