AYM 703 sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal etti

Yüksek Mahkeme, düzenlemenin tümünün iptal edilmesi talebini reddederken, bazı hükümlerinin iptaline karar verdi.

AYM, "Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe kaymakamlıklarında ayrıca dernekler birimi oluşturulamayacağı" yönündeki düzenlemeyi, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum amacı taşımadığı gerekçesiyle iptal etti.

Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız ihbarda bulunanlara valilikler tarafından 250 lira ceza verilmesi ve eylemin tekrarlanması halinde cezanın iki katı uygulanmasına ilişkin düzenleme de iptal edildi. AYM, bu konunun KHK ile düzenlenemeyecek alanlar arasında olduğunu belirterek iptal kararının 12 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile bu kapsamdaki araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanların alımında gümrük vergilerinden muafiyet getiren düzenleme de Anayasa'ya aykırı bulundu.

AYM, bazı emeklilerin göreve atanmasında aylıklarının kesilmemesi ve "Cumhurbaşkanınca atanan İdari İşler Başkanlığı personeli hakkında kamu görevine atanma için yaş haddini 65 yaş olarak düzenleyen 5434 sayılı Kanun'un 40. maddesinin uygulanmayacağı" yönündeki düzenlemeyi de iptal etti. Gerekçede, her vatandaşın kamu hizmetlerine girme hakkına sahip olduğu ve bu hakkın KHK ile düzenlenemeyeceği belirtildi.

TRT Genel Müdürüne en yüksek devlet memuru aylık ve sözleşme ücreti ödenmesine ilişkin düzenleme de iptal edildi. AYM, mali ve sosyal haklara ilişkin düzenlemelerin mülkiyet hakkına ilişkin olduğu ve bu konunun KHK ile düzenlenemeyeceğini vurguladı. Bu karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Subayların terfiye hak kazanabilmek için her rütbede beklenecek sürelerinin Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilmesi ve kısaltılabilmesine ilişkin düzenleme de iptal edildi. Bu kararın yürürlüğe girmesi için 12 ay süre verildi.

Son olarak, "vali yardımcılarının en az 6 yıl kaymakamlık görevinde bulunmuş ve bu hizmetin 2 yılını Doğuda geçirmiş olanlardan atanabileceği"ne ilişkin düzenleme ile "Valilerin İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanı'nın tasdiki ile tayin olunacağı" yönündeki düzenlemelerin de Anayasa'ya aykırı olduğu tespit edildi. Bu kuralların, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlamadığı ve KHK çıkarma yetkisinin kapsamı dışında kaldığı belirtildi.