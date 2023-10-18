AYM Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu 25 Ekim'de görüşecek

Anayasa Mahkemesi cezaevindeki Milletvekili Can Atalay'ın yaptığı hak ihlali başvurusunu 25 Ekim'de görüşme kararı aldı.

KAYNAK: ANKA
AYM Can Atalay'ın hak ihlali başvurusunu 25 Ekim'de görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim’de gündemine aldığı ancak görüşmeyi ertelediği cezaevindeki Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu, 25 Ekim’de inceleyecek.

Tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusu, 5 Ekim’de; Anayasa Mahkemesi 2. Bölümü’nde görüşülmüştü. Beş üyenin olduğu 2. Bölüm, Atalay’ın başvurusunu Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’na sevk etme kararı almıştı. Sevk kararında, “Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü 28. maddesi uyarınca Genel Kurul’a sevkine karar verildi” ifadeleri kullanılmıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ise Atalay’ın başvurusunu, 12 Ekim’de görüşme kararı almıştı. Genel Kurul, Atalay dosyasını görüşmeyi ertelemişti.

Yüksek Mahkeme, Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmeye karar verdi.

Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunun konusu, Yüksek Mahkeme’nin internet sitesinde; “Başvuru; milletvekili seçilerek yasama dokunulmazlığı kazanan başvurucunun yargılamada durma kararı verilmesi talebinin reddedilerek yargılamaya devam edilmesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir” ifadeleri ile özetlenmişti.

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