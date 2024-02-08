AYM kararını verdi. Rapor alıp tatile giden çalışanlar iki kere düşünsün

Özel bir şirkette gayrimenkul değerlendirme uzmanı olarak çalışan Esin A’nın iş sözleşmesi, kendisine verilen görevleri zamanında yerine getirmediği ve rapor alarak tatile çıktığı için feshedildi. Esin A, iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini iddia ederek işe iade davası açtı. Ancak İstanbul Anadolu 3. İş Mahkemesi, davayı reddetti.

Esin A’nın bu karara karşı yaptığı itiraz da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Esin A, iş davasında delil olarak kullanılan tatil fotoğraflarının iş bilgisayarından alındığını ve bunun, özel hayata saygı hakkı ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını ihlal ettiğini iddia ederek AYM’ye başvurdu.

AYM, başvuruyu inceledi ve Anayasa’nın 20. maddesinde belirtilen özel hayata saygı hakkı ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

AYM’nin kararında, iş sözleşmesinin feshinin temel sebebinin bilgisayardan alınan resimler olmadığı belirtildi. Feshin sebebinin “verilen işlerin zamanında yerine getirilmemesi” ve “rapor alarak tatile çıkılması” olarak kabul edildiği ifade edildi.

Fesih bildiriminde, Esin A’nın sık sık rapor alması, amirlerinin uyarılarına rağmen verilen işleri zamanında teslim etmemesi ve savunma istemine karşı talimatlara uymaması gibi gerekçeler yer aldı.

Mahkeme kararında, Esin A’nın iş bilgisayarındaki bazı tatil fotoğrafları ve şirkete ait mail adresinden gönderilen değerlemelerin kişisel veri olduğuna dair bir değerlendirme yapılmamış olsa da, kararın sadece bu tespitlere dayanmadığı belirtildi. Mahkeme, Esin A’nın alınan sağlık raporu, iş sözleşmesi ve tanık beyanları gibi diğer delilleri de toplayarak bir değerlendirme yaptı ve Esin A’nın iş sözleşmesinin fesih bildiriminin haklı nedene dayandığı sonucuna vardı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararında, özel hukuk iş ilişkilerinden doğan anlaşmazlıkları karara bağlayan mahkemelerin, belirtilen anayasal güvencelere uygun bir yargılama yaptığı ve pozitif yükümlülükleri yerine getirdiği anlaşıldığından, Esin A’nın Anayasa’nın 20. maddesinde belirtilen özel hayata saygı hakkı ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediği belirtildi.