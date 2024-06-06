AYM’den borçlular lehine yıllar sonra gelen karar

AYM, konkordato sürecinde borçlunun bazı tasarruflarda bulunabilmesi için mahkemeden izin alması gerektiğini, ancak mahkemenin bu izni vermeden önce alacaklılar kurulunun onayını almak zorunda olduğu hükmünü iptal etti. Bu karar, borçlu ve alacaklıların menfaatleri arasındaki dengeyi sağlama amacını taşıyor.

“ALACAKLILARIN MENFAATLERİNİ KORUYORDU”

Gazeteci Büşra Akdaş’ın haberine göre 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddesinde yer alan “alacaklılar kurulunun muvafakatini” ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna hükmeden AYM, bu hükmün alacaklıların menfaatlerini korurken borçlunun haklarını ihlal ettiğini ve mahkemelerin bağımsızlığına müdahale ettiğini belirtti.

“BORÇLULARIN DA MALİ DURUMU İYİLEŞTİRİLMELİ”

Mülkiyet hakkının önemine vurgu yapan AYM, devletin alacakların tahsiline ilişkin sistemi kurarken hem alacaklıların hem de borçlu ve üçüncü kişilerin haklarını gözetmesi gerektiğini ifade etti.

Konkordato sürecinin amacının sadece alacaklıların alacaklarını tahsil etmek değil, aynı zamanda borçlunun mali durumunu iyileştirerek ticari faaliyetlerine devam etmesini sağlamak olduğunu hatırlattı.

“TARAFLAR ARASINDA ADİL BİR DENGE SAĞLANMALI”

Mevcut kuralın alacaklılar kurulunun muvafakat etmemesi durumunda mahkemenin borçlunun tasarruf yetkisini kullanmasına izin vermemesine yol açtığını belirten AYM, taraflar arasında adil bir denge sağlanabilmesi için alacaklılar kurulunun kararının denetime tabi tutulması ve hâkime takdir yetkisi verilmesi gerektiğini vurguladı.

SON 5 AYDA 491 ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETTİ

Ekonomik durgunluk, artan maliyetler ve finansmana erişimdeki zorluklar nedeniyle şirketler konkordato başvurusuna yöneliyor. Yılın ilk beş ayında 491 şirket konkordato ilan etti ve bu sayı geçen yılın toplamını aştı. Uzmanlar, yıl sonunda konkordato sayısının bine ulaşabileceğinden endişe ediyor. Verilere göre, bu dönemde 491 dosyaya geçici mühlet, 202 dosyaya ise kesin mühlet kararı verildi. Geçen yıl toplamda 519 konkordato kararı alınmıştı.