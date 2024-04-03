AYM'den gecekondular için olay karar

Kaynak: Ekonomim
AYM'den gecekondular için olay karar
Anayasa Mahkemesi gecekondular için flaş bir karara imza attı. Gecekondu Kanunu’daki, kamu arazilerine yapılan gecekonduların hiçbir karar alınmasına gerek duyulmadan derhal yıktırılmasına ilişkin hükmü iptal etti.

Anayasa Mahkemesi AYM'den dikkat çeken gecekondu yıkım kararı. AYM, İstanbul 7.İdare Mahkemesine yapılan başvuru hakkında verdiği kararı, izinsiz yapılar yargı yolu gösterilmeden yıktırılmasının işleminin yargı yoluna başvurma imkanını kaldırdığı ve bunun da hak arama özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

AYM gerekçeli kararında, yıkım kararı alınan yapıların bir mülk olduğu bu kapsamda da korunması gereken bir menfaatin mevcutu olduğu belirtildi.
KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM kararında, izinsiz yapıların bildirimde bulunmadan yıkım işleminin gerçekleştirilmesinin dava açma hakkının korunmasına yönelik bir güvencenin verilmediği belirtildi. İptal kararı, yasaya göre 9 ay sonra Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

AYM'NİN İPTAL ETTİĞİ MADDENİN İLK BÖLÜM ŞÖYLE:

"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır."

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