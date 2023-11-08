AYM'den sansür yasası kararı

CHP, "Sansür Yasası"nın hapis cezası öngören “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu” ile ilgili maddesinin yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi (AYM) iktidarın ‘dezenformasyon’ basın ve ifade özgürlüğü örgütlerinin ise ‘sansür yasası’ adını verdiği düzenlemeyi görüştü.

Anayasa Mahkemesi (AYM), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oy çokluğu ile reddetti.

7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nın 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.

TCK'ya eklenen 217/A maddesi şöyle:



"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

KARARIN ARDINDAN SİTE BAKIMA ALINDI

AYM'nin kararının ardından Mahkeme'nin Web sitelerinin bakıma alındığı belirtildi ve aşağıdaki yazı çıktı. Bir süre sonra site normale döndü.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK YORUM

CHP Genel BAşkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla ilgili "Bundan sonra gazetecilerin işi daha da zor" dedi.