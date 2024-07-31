AYM’nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 513 bini geçti

AYM'nin sonuçlandırdığı başvuru sayısı 513 bini geçti

Bu dönemde Yüksek Mahkeme, başvuruların yüzde 83,2’sini karşıladı. Toplamda 103 bin 681 derdest dosya kaydedildi. Sonuçlandırılan başvurulardan 422 bin 85’i kabul edilemezlikle sonuçlandı, 74 bin 574’ünde en az bir hakkın ihlal edildiği belirlendi.

Anayasa Mahkemesi, 2022’de 35 bin 527 başvuruda hak ihlali kararı verirken, bu oran yüzde 47,5 olarak kaydedildi. Toplam 75 bin 728 karardan 56 bin 443’ü makul sürede yargılama, 5 bin 235’i adil yargılanma, 4 bin 315’i mülkiyet, 4 bin 315’i ifade özgürlüğü haklarının ihlali ve diğer haklar ihlali kararlarıydı.

En fazla bireysel başvuru 2022’de 109 bin 779 olarak gerçekleşti ve 2023’te 108 bin 816’ya düştü. Bu yılın ilk 6 ayında ise 37 bin 657 bireysel başvuru Anayasa Mahkemesine yapıldı.