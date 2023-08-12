Ayna grubu Pazaryeri'ni salladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Ayna konserinde binlerce kişi doyasıya eğlendi.

KAYNAK: İHA
Ayna grubu Pazaryeri'ni salladı

Bilecik'te Beliz Organizyon tarafından Pazaryeri Belediyesi katkılarıyla düzenlenen Colour Campfest ilçe sınırları içindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda yapıldı.

Yılların eskitemediği Ayna Grubu'nun sahnesi öncesi Bilecikli Rap Sanatçısı Tolga İnci sahne aldı. Ardından kentin sevilen grubu Sabaha Karşı Onbir, pop müzik sanatçılarından Beyza Bakırcı ve Rock Müzik Efsanesi Kasamam grubu sahne aldı. Ardından 1996 yılında kurulan Ayna grubu sahneye çıkarken, binlerce kişi şarkılarıyla adeta kendinden geçti.

Konser sonundan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altan ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin sahneye çıkarak, sanatçılara plaket verdi.

İlçelerinde böylesine güzel bir organizasyona imza atan Betül Uyar ve Filiz Bulut teşekkür eden Başkan Tekin, "İlçemizde yılların eskitemediği Ayna Grubu'nu ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Bizlerde gençlik yıllarımıza gittik. Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda 2 gün düzenlenen festival gibi organizasyonda doya doya eğlendik. Bundan sonraki etkinliklere bizlerde şimdi olduğu gibi destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

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