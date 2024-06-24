Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

İnegöl'de aracının aynasını kıran motosiklet sürücüsünün peşine düşüp silahını şahsa doğrultan otomobil sürücüsü saniye saniye kaydedildi. Diğer yandan gençlerin videoyu kurgu olarak çektikleri de öne sürüldü.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü anlatılanlara göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu. Öfkelenen araç sürücüsü de motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobili kullanan kişi motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.

Polis sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine silahlı sürücüyü yakalamak için peşine düştü.