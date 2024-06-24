Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

Kaynak: İHA
Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli gencin, dikiz aynasını kırdığı sürü tarafından takip edilerek silahla tehdit edildi.

İnegöl'de aracının aynasını kıran motosiklet sürücüsünün peşine düşüp silahını şahsa doğrultan otomobil sürücüsü saniye saniye kaydedildi. Diğer yandan gençlerin videoyu kurgu olarak çektikleri de öne sürüldü.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü anlatılanlara göre kendisini sıkıştıran otomobilin aynasına vurdu. Öfkelenen araç sürücüsü de motosikletlinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobili kullanan kişi motosikletin önünü kesip elindeki tabancayı motosiklet sürücüsüne doğrulttu. Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.

Polis sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine silahlı sürücüyü yakalamak için peşine düştü.

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