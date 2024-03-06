Aynı aileden 5 kişi yan yana toprağa verildi! Acı detay ortaya çıktı…

Kaynak: DHA
Aynı aileden 5 kişi yan yana toprağa verildi! Acı detay ortaya çıktı…
İstanbul Pendik’te TEM Otoyolu’nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı aynı aileden 5 kişi, Samsun'un Yakakent ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan Okur ailesinin bir süre önce sevdiği kişinin yanına yerleşen kızı Sıla Okur ile arayı bulmak için Ankara’ya gittiği, anlaştıktan sonra da yüzük takıp nişan yaptıkları öğrenildi.

Kaza, bir gün önce saat 01.00 civarında Pendik’te TEM Otoyolu Kurtköy Kavşağı’nda oldu. Soner Kurt’un kullandığı 35 KD 5720 plakalı araba, otobüsten inip karşıya geçmeye çalışan 5 kişiye vurdu.

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Kazada, Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) öldü. Yaralı sürücü Soner Kurt hastaneye kaldırıldı.

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Öte yandan, Şükrü Okur’un ailesi ve halası Fatma Gürsoy, sevgilisiyle birlikte yaşamaya başlayan kızı Sıla Okur ile barışmak için Ankara’ya gittikleri. Orada kızlarıyla anlaştıkları ve nişan yaptıkları öğrenildi.

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"OTOBÜS ONLARI OTOYOLDA İNDİRDİ"

Fatma Gürsoy’un oğlu Hüseyin Gürsoy (22), “Annemleri almaya gidiyordum. Otobüsün onları otoyolda indirdiğini söylediler, Mehmetçik Vakfı’nın orada.

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Karşıya geçmek istiyorlarmış. O sırada kaza oldu. Otobüs şoförü bunu yapmamalıydı. Samandıra Terminali’ne götürebilirdi. Otobanda indirmesi çok yanlıştı. Dava açacağız” diye konuştu.

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